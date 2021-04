Lui la sfregia | la minorenne lo uccide | le sue intenzioni erano terribili

(Di sabato 3 aprile 2021) In preda all’ira leil volto, una ragazza ancoraper difendersi lo, al Pm fa sapere che le sueDramma nella notte dell’1 aprile… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

ilGiornale.it

La 17enne è stata più veloce dinel recuperarlo e lo ha, quindi, colpito. Giuseppe Di Mattia non è morto subito, è stato trasportato presso il Policlinico dove è deceduto alcune ore dopo a ...L'uomo lacon l'acido , perché incapace di accettare la fine di quella relazione e l'idea che Gessica potesse fare a meno di. I 15 anni di condanna all'aggressore sono poca cosa forse per ...A quel punto Giuseppe Di Mattia avrebbe perso il coltello, caduto a terta. La 17enne è stata più veloce di lui nel recuperarlo e lo ha, quindi, colpito. Giuseppe Di Mattia non è morto subito, è stato ...Qui hanno dedicato a lui una statua e una piazza». La Gala (per l’occasione accompagnato dal capitano Marco Califano, comandante della compagnia di Castello di Cisterna, e dal maresciallo Valerio ...