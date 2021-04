LIVE – Rieti-Agrigento 14-7, Final Eight Serie B 2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 3 aprile 2021) Bricofer Real Sebastiani Rieti e Moncada Energy Group Agrigento si sfidano nella seconda semiFinale delle Final Eight di Coppa Italia Serie B 2021. Dopo aver vinto i match di debutto a Rimini le due compagini si spostano a Cervia per disputare il match che darà il pass per la Finale della coppa nazionale di categoria. La gara inizierà sabato 3 aprile alle ore 15.15, su Sportface potrete seguire il punteggio in tempo reale. IL PROGRAMMA DELLE Final Eight DI COPPA ITALIA I RISULTATI DEI QUARTI DI FinalE AGGIORNA IL PUNTEGGIO Rieti-Agrigento 14-7 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Bricofer Real Sebastianie Moncada Energy Groupsi sfidano nella seconda semie delledi Coppa Italia. Dopo aver vinto i match di debutto a Rimini le due compagini si spostano a Cervia per disputare il match che darà il pass per lae della coppa nazionale di categoria. La gara inizierà sabato 3 aprile alle ore 15.15, su Sportface potrete seguire il punteggio in tempo reale. IL PROGRAMMA DELLEDI COPPA ITALIA I RISULTATI DEI QUARTI DIE AGGIORNA IL PUNTEGGIO14-7 SportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE – Rimini-Rieti 51-62 Final Eight Serie B 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Rimini-Rieti #51-62 #Final #Eight - sportli26181512 : #CuoreNapoliBasket #DiretteNapoliBasket LIVE – NPC Rieti-GeVi Napoli Basket, segui con noi la diretta del match: LI… -