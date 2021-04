Live Napoli-Crotone 0-0 | Gattuso rilancia Mertens e Osimhen

(Di sabato 3 aprile 2021) Riparte la corsa Champions per gli azzurri di Gattuso. Una vigilia per ilcaratterizzata dall'attesa per l'esito dei tamponi molecolari ai quali sono stati sottoposti ieri mattina...

Advertising

luludisa1969 : RT @SkyBetIT: ?? Napoli ?? Crotone ???? La lotta per la Champions si infiamma ?? Il Napoli può risalire? ?? Pronostico LIVE di #NapoliCrotone… - SkyBetIT : ?? Napoli ?? Crotone ???? La lotta per la Champions si infiamma ?? Il Napoli può risalire? ?? Pronostico LIVE di… - repubblica : ?? Calcio serie A: segui le dirette Cagliari-Verona, Atalanta-Udinese, Genoa-Fiorentina, Lazio Spezia, Sassuolo-Roma… - 100x100Napoli : Segui con noi la diretta testuale di Napoli-Crotone - SSportNetwork : Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko: Politano, Mertens, Insigne; Osimh… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Italiano- CROTONE 0 - 0(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso CROTONE (3 - ...- CROTONE 0 - 0(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso CROTONE (3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, ...Le squadre hanno effettuato il riscaldamento sul prato verde dello stadio marassino e a breve entreranno in campo agli ordini del signor Maresca di Napoli. Genoa-Fiorentina è sempre stata una partita ...Napoli-Crotone è la prima di tre partite decisamente importanti – se non fondamentali – per il futuro immediato della squadra azzurra in questo campionato. I partenopei infatti sfideranno una squadra ...