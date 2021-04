Isola dei Famosi, volano gli stracci tra Elisa Isoardi e Ilary Blasi: “Basta con queste scuse finte, si vede chi fa il teatrino” (Di sabato 3 aprile 2021) Ilary Blasi protagonista de L’Isola dei Famosi 15 Continua la programmazione della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 sta proseguendo tra tante difficoltà per i concorrenti che si trovano in Honduras, la prima di tutte è quella di soffrire la fame e questo spesso comporta delle tensioni e fratture nel gruppo. Inoltre dallo studio c’è la conduttrice Ilary Blasi che oltre a rincuorare spesso rimprovera i naufraghi, ma che cerca anche di capire lo stato d’animo dei concorrenti. Ovviamente la padrona di casa non perde tempo a scontrarsi quando c’è qualcosa non va per il verso giusto, soprattutto con il suo inviato Massimiliano Rosolino che lei vorrebbe più partecipe alle dinamiche del gioco e meno diplomatico. Ma andiamo a ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 3 aprile 2021)protagonista de L’dei15 Continua la programmazione della 15esima edizione de L’dei. Il reality show di Canale 5 sta proseguendo tra tante difficoltà per i concorrenti che si trovano in Honduras, la prima di tutte è quella di soffrire la fame e questo spesso comporta delle tensioni e fratture nel gruppo. Inoltre dallo studio c’è la conduttriceche oltre a rincuorare spesso rimprovera i naufraghi, ma che cerca anche di capire lo stato d’animo dei concorrenti. Ovviamente la padrona di casa non perde tempo a scontrarsi quando c’è qualcosa non va per il verso giusto, soprattutto con il suo inviato Massimiliano Rosolino che lei vorrebbe più partecipe alle dinamiche del gioco e meno diplomatico. Ma andiamo a ...

