In Bridgerton 2 non ci sarà Regé-Jean Page (Di sabato 3 aprile 2021) Le riprese di Bridgerton 2, tratta dal secondo romanzo di Julia Quinn, inizieranno in primavera a Londra: nel cast non ci sarà Regé-Jean Page L'attore inglese Regé-Jean Page non sarà nel cast di Bridgerton 2, come annunciato dalla produzione. Il contratto di Regé-Jean prevedeva la sua presenza solo nella prima stagione. sarà presente, invece, sua moglie Daphne Bridgerton (interpretata… L'articolo Corriere Nazionale.

cheipirigna : si ma se in Bridgerton 2 non ci sarà il duca io chi guarderò ?? - v3ganwitch : watch Bridgerton fallire dopo la prossima stagione perché la gente si affeziona ai personaggi e non glie ne frega u… - DeborahDeb11 : Se su #Bridgerton non c’è il Duca.. inutile iniziare le riprese.. se poi la stagione si deve concentrare sulla sore… - Andrea90724522 : RT @comingsoonit: Brutte notizie da Whistledown: nella seconda stagione di #Bridgerton non rivedremo l'amatissimo Duca di Hastings. Perché… - Thalia__19 : RT @sixofmorning: CHE SENSO HA CONTINUARE BRIDGERTON SE NON C’È COLUI CHE HA MANDATO AVANTI BRIDGERTON -