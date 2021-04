Il Covid per me non è la malattia, ma un sintomo (Di sabato 3 aprile 2021) di Nicola Cirillo Riguardo al Covid mi sembra che ci sia troppa polarizzazione soprattutto ora che il dibattito sull’obbligatorietà, necessità, efficacia, scopo e rischi del “vaccino” ha cominciato a dividere le opinioni di molti. Io credo che abbiamo perso di vista il problema principale, e lo abbiamo fatto perché la politica, che ci ha plasmato fino a rappresentarci davvero, ci ha dirottato su problemi secondari, utili da una parte a preservare l’ordine dominante e dall’altra a rifocillare le solite lobby industriali che speculano su tutto, anche sul dolore. E noi abbiamo assecondato questa narrazione, perché è comunque meno destabilizzante della messa in discussione del nostro stile di vita, fatto di sprechi e sfruttamenti. Così ci siamo ritrovati a “combattere il Covid”, “contenere il Covid”, “immunizzarci dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) di Nicola Cirillo Riguardo almi sembra che ci sia troppa polarizzazione soprattutto ora che il dibattito sull’obbligatorietà, necessità, efficacia, scopo e rischi del “vaccino” ha cominciato a dividere le opinioni di molti. Io credo che abbiamo perso di vista il problema principale, e lo abbiamo fatto perché la politica, che ci ha plasmato fino a rappresentarci davvero, ci ha dirottato su problemi secondari, utili da una parte a preservare l’ordine dominante e dall’altra a rifocillare le solite lobby industriali che speculano su tutto, anche sul dolore. E noi abbiamo assecondato questa narrazione, perché è comunque meno destabilizzante della messa in discussione del nostro stile di vita, fatto di sprechi e sfruttamenti. Così ci siamo ritrovati a “combattere il”, “contenere il”, “immunizzarci dal ...

Advertising

fattoquotidiano : Fmi: “Alzare le tasse ai ricchi e ridurle ai poveri per fronteggiare la pandemia. Il Covid ha esacerbato le preesis… - carlaruocco1 : Il discorso di @GiuseppeConteIT ci proietta verso un nuovo @Mov5Stelle. Con il Governo #Conte2 il Paese ha ottenuto… - matteograndi : Dopo le inquietanti parole del ministro @robersperanza “impossibile pianificare, il Covid non finisce per magia” ch… - MattiaGallo17 : RT @MediasetTgcom24: Teramo, data per morta dall'ospedale per uno scambio di cartelle: alla fine nonna Carla è stata uccisa dal Covid #ter… - AlexKle66815244 : RT @RadioSavana: Germania (Stoccarda), marea umana in piazza per protestare contro restrizioni Covid. Sono tutti senza mascherina. Avanti c… -