I 5 Stelle nelle braccia del Pd: Letta a comandare (Di sabato 3 aprile 2021) Le prossime elezioni saranno un confronto tra Enrico Letta e Giuseppe Conte da una parte, e Giorgia Meloni e Matteo Salvini dall'altra. Le due coppie già sono operative anche se naturalmente al loro interno sono parecchio conflittuali. Di loro si potrebbe dire, citando: «Né con te, né senza di te». Basti guardare la gara a destra tra Giorgia e Matteo. Ma anche in quella tra Enrico e Giuseppi non si scherza. Conte, innanzitutto. Sta prendendo in mano un Movimento libanizzato dove l'unica regola è quella del tutti contro tutti: ognuno per sé in cerca di un posto al sole prima che il cielo si oscuri. Come ci si muoverebbe a Beirut, Conte avanza con sfiancante lentezza: sono due mesi, da quando non è più presidente del Consiglio, che ha detto «io con voi ci sarò sempre», poi si è chiuso a meditare.

