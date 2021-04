Huffpost weekend | piccoli rituali | letture condominiali e una ricetta milanese

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 aprile 2021) Per quelli che sono affranti da questa ennesima vacanza trascorsa in casa. Tara Parker-Pope ha scritto sul New York Times che è giusto soffrire per tutte le piccole cose che ci sono mancate e che ci mancano in un anno di pandemia. È un dolore che non ha senso paragonare con le grandi perdite che purtroppo tante persone hanno subito, ma che neanche va sottovalutato. Per gli esperti si chiama “dolore senza diritto di voto” (disenfranchised grief), un dolore privato, nascosto, che abbiamo paura di rivelare. È un dolore che ci mette a disagio, quello che ci fa dire “non ho il diritto di piangere, di lamentarmi”. L’articolo assolve chi soffre perché non ha avuto modo di viaggiare, di vedere i nipoti, di raggiungere un obiettivo entro un momento preciso della sua vita. Spiega anche che vanno riconosciuti e condivisi questi momenti di tristezza con le persone che ci sono accanto, con gli ...