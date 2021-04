Genoa Fiorentina 1-1 LIVE | squadre a riposo sul pareggio

(Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Partiti a Marassi – E’ iniziata. 2? Ammonizione – Subito giallo per il centrocampista del Grifone Strootman. 7? Punizione – Occasione su palla inattiva defilata per il. 12? Occasione– Milenkovic stacca di testa su una punizione piuttosto defilata dei viola, Perin blocca sicuro. 13? Gol del– Destro ...

Advertising

acffiorentina : ??Stadio Ferraris!! Aspettando Genoa ?? Fiorentina ???? #ForzaViola ?? #Fiorentina #GenoaFiorentina #GENvFIO - ricky_sgambe : RT @NicoSchira: Con il gol di oggi alla Fiorentina Mattia #Destro (non segnava dal 31 gennaio) raggiunge quota 10 gol in campionato. Il tra… - Bernnet_Ramsey : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Napol… - elites_sport : #SerieA Half-Time ?Atalanta 2-1 Udinese ?Benevento 1-0 Parma ?Cagliari 0-0 Verona ?Genoa 1-1 Fiorentina ?Lazi… - habakuk_j : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – HT: Atalanta 2-1 Udinese Benevento 1-0 Parma Cagliari 0-0 Verona Genoa 1-1 Fiorentina Lazio 0-0 Spezia Napol… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Fiorentina

Un'attesa comunque ben riposta per il centravanti delche bucando la rete dellaha raggiunto la doppia cifra in campionato, guadagnandosi, come previsto dagli accordi siglati con il ...... DI VUOLO - DE MEO IV: DIONISI VAR: DI BELLO AVAR: DEL GIOVANE CAGLIARI - VERONA Arbitro: DOVERI Assistenti: COSTANZO - TOLFO IV: MARINI VAR: NASCA AVAR: LO CICEROArbitro: MARESCA ...GENOVA - 14' - Sull'azione successiva il Genoa sblocca la gara: bella palla di Zappacosta da sinistra, Scamacca larimette in mezzo in spaccata a disposizione di Destro, che a porta vuota sigla il suo ...13' - GOL DEL GENOA! Ha segnato Destro. 13' - Milenkovic! Sale in cielo su una punizione di Pulgar, ma colpisce troppo centrale: blocca Perin, ma è il primo tiro in porta della Fiorentina. 11' - ...