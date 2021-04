Genoa | Badelj | «Con un risultato utile guarderemo a chi sta davanti»

(Di sabato 3 aprile 2021) Milan, centrocampista del, ha parlato prima della gara contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni in merito anche alla salvezza Milan, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Fiorentina. Scontro diretto importante secondo le parole del centrocampista che guarda alla classifica e alla possibile tranquillità dei rossoblu. «E’ uno scontro diretto, in caso diper noi possiamo guardare più a chi ci stache dietro di noi». Leggi su Calcionews24.com

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI- FIORENTINA:(3 - 5 - 2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman,, Behrami, Zappacosta; Scamacca, Destro. FIORENTINA (3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; ...Juric(3 - 5 - 2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman,, Behrami, Zappacosta; Destro, Scamacca. All. Ballardini Fiorentina (3 - 5 - 2): Dragowski; Milenkovic, ...In mezzo Strootman, l’ex Badelj e Zajc, favorito sull’altro ex Behrami ... Se in casa Fiorentina Beppe Iachini non ha dubbi sulla formazione che schiererà oggi contro il Genoa, sul fronte rossoblu ...GENOA (3-5-2): Perin, Masiello, Radovanovic, Criscito, Biraschi, Behrami, Badelj, Strootman, Zappacosta, Scamacca, Destro. A disposizione: Marchetti, Paleari, Ghiglione, Zapata, Czyborra, Goldaniga, ...