Finale Sinner-Hurkacz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2021

Jannik Sinner dovrà vedersela con Hubert Hurkacz, in occasione della Finale del Masters 1000 di Miami 2021. L'azzurrino ha eliminato Hugo Gaston, Karen Khachanov, Emil Ruusuvuori, Aleksandr Bublik e Roberto Bautista Agut, ottenendo la possibilità di giocarsi le proprie carte all'ultimo atto del torneo. Dal canto suo, il polacco ha eliminato tennisti dal calibro di Milos Raonic, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, meritando l'accesso in Finale. Sfida insidiosa per l'italiano, il quale però ha dimostrato di poter tener testa a qualsivoglia tipologia di avversario. Lo scontro tra Sinner e Hurkacz si disputerà domenica 4 aprile, a partire dalle ore 21.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky

