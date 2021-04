Fabio Volo dice la sua sulla recitazione di Giulia De Lellis

(Di sabato 3 aprile 2021) Presto uscirà il film Genitori vs Influencer cone conDe: l’ex gieffina infatti, per la prima volta, reciterà in un film, ed interpreterà proprio un’influencer all’interno della pellicola. Un altro passo in avanti quindi perDe, dopo l’esperienza in tv iniziata con Uomini e Donne, Grande Fratello Vip ed altre apparizioni occasionali, e soprattutto dopo il suo fortunato libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza). Ecco quindi che l’influencer ora dovrà lasciare che il pubblico giudichi la sua nuova avventura. A dare una prima opinione ci ha pensato però proprio il suo collega di set,, che a TV Sorrisi e Canzoni ha detto quanto segue Si è rivelata molto più naturale lei di ...

tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo , il rotocalco di successo condotto da da Silvia Toffanin su Canale 5. Un'occasione davvero speciale per il conduttore radio - televisivo, ma ...Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio, per un'intervista ritratto, anche lo scrittore, ora in uscita con il film dal titolo 'Genitori Vs Influencer'. E ancora, in studio ...Partiamo dai film, con il debutto di «Genitori vs Influencer»: domenica 4 aprile arriva su Sky (si può vedere alle 21.15 su Sky Cinema Uno, ma anche on demand su Sky e in streaming su Now) la nuova ...La prima ospite del nostro nuovo Hot Corner di Milano? Ginevra Francesconi, attrice di Genitori vs Influencer che racconta dell'esperienza sul set, di Fabio Volo e di... Margot Robbie.