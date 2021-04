Estrazione SuperEnalotto 3 Aprile 2021 (Di sabato 3 aprile 2021) Estrazione SuperEnalotto 3 Aprile 2021, ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’Estrazione odierna. Estrazione SuperEnalotto 3 Aprile concorso numero 39 1 39 53 60 75 76 Jolly 36 SuperStar 8 La prossima Estrazione Lotto sarà effettuata il 6 Aprile 2021 alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossima Estrazione è di 132.600.000,00 € Quote SuperEnalotto nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 3 Punti 5 84.032,07 € 588 Punti 4 434,44 € 23.173 Punti 3 33,29 € 404.323 Punti 2 5,93 € Quote Superstar nessuna 5 Stella – 1 4 Stella 43.444,00 € 137 3 Stella 3.329,00 ... Leggi su gigilotto (Di sabato 3 aprile 2021), ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna.concorso numero 39 1 39 53 60 75 76 Jolly 36 SuperStar 8 La prossimaLotto sarà effettuata il 6alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di 132.600.000,00 € Quotenessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 3 Punti 5 84.032,07 € 588 Punti 4 434,44 € 23.173 Punti 3 33,29 € 404.323 Punti 2 5,93 € Quote Superstar nessuna 5 Stella – 1 4 Stella 43.444,00 € 137 3 Stella 3.329,00 ...

