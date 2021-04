E se il nazionalismo non fosse per definizione una brutta cosa? (Di sabato 3 aprile 2021) Nel linguaggio corrente il termine ‘nazionalismo’ è da tanto tempo?ma ai nostri giorni sempre di più?diventato un insulto. Giornalisti, leader di partito, filosofi, insegnanti, sacerdoti lo usano per screditare l’avversario politico retrocesso a nemico ideologico. Il nazionalismo fa pensare a un tunnel in fondo al quale si trovano i Lager, il colonialismo, lo sfruttamento selvaggio delle risorse e il genocidio delle razze non bianche. Non intendo sdoganare il nazionalismo e non per simpatia nei suoi confronti ma perché ritengo che il compito dello studioso, se non è quello del dantesco Minos che giudica e manda secondo ch’avvinghia, non è neppure quello di ‘riabilitare’ chicchessia ma unicamente quello di descrivere il mondo e i valori che vi si confrontano. Almeno in questo Max Weber resta, per rendere sempre omaggio a Dante con una ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) Nel linguaggio corrente il termine ‘’ è da tanto tempo?ma ai nostri giorni sempre di più?diventato un insulto. Giornalisti, leader di partito, filosofi, insegnanti, sacerdoti lo usano per screditare l’avversario politico retrocesso a nemico ideologico. Ilfa pensare a un tunnel in fondo al quale si trovano i Lager, il colonialismo, lo sfruttamento selvaggio delle risorse e il genocidio delle razze non bianche. Non intendo sdoganare ile non per simpatia nei suoi confronti ma perché ritengo che il compito dello studioso, se non è quello del dantesco Minos che giudica e manda secondo ch’avvinghia, non è neppure quello di ‘riabilitare’ chicchessia ma unicamente quello di descrivere il mondo e i valori che vi si confrontano. Almeno in questo Max Weber resta, per rendere sempre omaggio a Dante con una ...

