Dolci di Pasqua: meringhe, torta multistrato e biscotti a forma di coniglietto (Di sabato 3 aprile 2021) Nidi di meringa e crema al limone di Carolina Vergnano Nidi di meringa e crema al limone INGREDIENTI PER 10: Per le meringhe: 150 g albume d’uovo, 300 g zucchero, 1/2 cucchiaino di farina di mais, essenza di vaniglia. (o 1/2 bacca). Per la crema al limone: 500 ml latte intero, 3 tuorli, 40 g zucchero, 2 limoni bio (la scorza e 30 ml di succo), 50 g amido di mais. Procedimento Iniziate preparando la crema al limone. Mettete in una pentola i tuorli d’uovo, l’amido di mais, lo zucchero, la scorza e il succo di limone e mescolate tutto con una frusta tenendo bassa la fiamma. Aggiungete il latte e continuate a mescolare finché la crema non si sarà addensata. Ponete in una ciotola coperta con pellicola e trasferite in frigo a raffreddare bene. Preparate i nidi di meringa. Mettete gli albumi in una planetaria e iniziate a montarli. Quando saranno per metà ... Leggi su iodonna (Di sabato 3 aprile 2021) Nidi di meringa e crema al limone di Carolina Vergnano Nidi di meringa e crema al limone INGREDIENTI PER 10: Per le: 150 g albume d’uovo, 300 g zucchero, 1/2 cucchiaino di farina di mais, essenza di vaniglia. (o 1/2 bacca). Per la crema al limone: 500 ml latte intero, 3 tuorli, 40 g zucchero, 2 limoni bio (la scorza e 30 ml di succo), 50 g amido di mais. Procedimento Iniziate preparando la crema al limone. Mettete in una pentola i tuorli d’uovo, l’amido di mais, lo zucchero, la scorza e il succo di limone e mescolate tutto con una frusta tenendo bassa la fiamma. Aggiungete il latte e continuate a mescolare finché la crema non si sarà addensata. Ponete in una ciotola coperta con pellicola e trasferite in frigo a raffreddare bene. Preparate i nidi di meringa. Mettete gli albumi in una planetaria e iniziate a montarli. Quando saranno per metà ...

Advertising

RedNamy : Sto facendo la spesa con la nonna del mio fidanzato. Una nonna vecchio stampo che ha ordinato 6kg di carne per Pasq… - AlbertoBrunell3 : RT @DiscoverTrieste: Arriva il weekend di #Pasqua e sulle tavole di Trieste non possono mancare le pinze! Conoscete la loro storia e ricett… - DodecaOfficial : Dolci tradizioni dal mondo! In Spagna a Pasqua si prepara la Mona de Pascua. La versione tradizionale del dolce è a… - DiscoverTrieste : Arriva il weekend di #Pasqua e sulle tavole di Trieste non possono mancare le pinze! Conoscete la loro storia e ric… - NickyGyj : @fipo972 Non sorridere troppo che ti vengono le rughe, mi raccomando?? . Buona Pasqua Fra, a te e ai tuoi cari. Non… -