Chiara Ferragni dopo l’attacco della giornalista:”Depressione post partum? Surreale” (Di sabato 3 aprile 2021) La nota inflencer Chiara Ferragni ha deciso di rispondere alle dure diChiarazioni della giornalista Maria Giovanna Maglie, che l’ha accusata di avere una Depressione post partum dopo quello che ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 3 aprile 2021) La nota inflencerha deciso di rispondere alle dure dizioniMaria Giovanna Maglie, che l’ha accusata di avere unaquello che ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la nonna di Fede farà il vaccino. Sapete perché? Dopo le mie critiche alla gestione vaccini, un addetto ha ch… - KatyaZf : RT @sophietdiaries1: dai chiara ferragni sponsorizza questo hashtag così arriviamo direttamente a 60 milioni #meleklerinsözüvar - myss_chifo : RT @Una_TurCa: E ancora una volta Chiara Ferragni e Fedez fanno di più per i diritti di quanto facciano i sedicenti superiori professionist… -