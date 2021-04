Chi l’ha visto, Federica Sciarrelli pensa di lasciare il programma: ecco cosa sta succedendo (Di sabato 3 aprile 2021) Sulla riapertura del caso di Denise Pipitone, «io per prima spero in un lieto fine, visto che la mamma di Denise fu ospite nella prima puntata di Chi l'ha visto? condotta da me. Preferisco però andarci cauta». Lo sostiene la conduttrice Federica Sciarelli. «Credo che parte del clamore - aggiunge - sia legato al comune desiderio di ascoltare finalmente buone notizie: ne abbiamo bisogno. Pensi che persino la mia sarta mi ha cercata per dirmi: “È lei, sono sicura che è Denise!”». Sul fatto che il programma sia andato in onda anche durante Sanremo, Sciarelli spiega: «Ogni anno mi propongono di fermarmi, anche perché qualche punticino glielo togliamo a Rai Uno (ride, ndr). Puntualmente, però, rifiuto: pazienza se l'ascolto sarà basso, noi dobbiamo esserci per il nostro pubblico. Sempre. Pensi che, da quando ci sono ... Leggi su howtodofor (Di sabato 3 aprile 2021) Sulla riapertura del caso di Denise Pipitone, «io per prima spero in un lieto fine,che la mamma di Denise fu ospite nella prima puntata di Chi l'ha? condotta da me. Preferisco però andarci cauta». Lo sostiene la conduttriceSciarelli. «Credo che parte del clamore - aggiunge - sia legato al comune desiderio di ascoltare finalmente buone notizie: ne abbiamo bisogno. Pensi che persino la mia sarta mi ha cercata per dirmi: “È lei, sono sicura che è Denise!”». Sul fatto che ilsia andato in onda anche durante Sanremo, Sciarelli spiega: «Ogni anno mi propongono di fermarmi, anche perché qualche punticino glielo togliamo a Rai Uno (ride, ndr). Puntualmente, però, rifiuto: pazienza se l'ascolto sarà basso, noi dobbiamo esserci per il nostro pubblico. Sempre. Pensi che, da quando ci sono ...

Advertising

EnricoLetta : Per il PD serve un #decretoImprese che intervenga sui costi fissi, per dare risposte a imprenditori e lavoratori ch… - DSantanche : Torno sulle adozioni gay: per me conterà sempre la tutela del bambino, di chi non ha voce. Ribadisco l'ovvio: un pa… - lucianonobili : E anche la mia mamma ha avuto la sua prima dose di #vaccino! Vaccinare il più possibile, a partire da anziani e fra… - fifinhoso : RT @Gli_INTERnati: Sappiamo tutti del rapporto Sassuolo-Juventus. E ovviamente il Sassuolo, con la scusa precauzionale del Covid (unico clu… - GiuDoria : RT @meradirame: La distanza è relativa, infinitamente soggettiva. Dista chi non pensa, chi non ha cura né affianca. Distante è chi non cura… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha L’intervista da 7-9 milioni di dollari di Harry e Meghan: «La famiglia reale ci ha tagliato i fondi, ... Il Sole 24 ORE