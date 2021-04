Cassieri dei supermercati non vaccinati, muore Rudy Reale del Todis, a Roma (Di sabato 3 aprile 2021) Rudy Reale, direttore del Todis di Viale Marconi, a Roma, è morto dopo aver contratto il Covid. Si tratta dell’ennesima vittima del virus tra gli addetti alle vendite dei supermercati, una delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio. La campagna vaccinale va a rilento e, quasi quotidianamente, spuntano nuove categorie professionali che richiedono di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 3 aprile 2021), direttore deldi Viale Marconi, a, è morto dopo aver contratto il Covid. Si tratta dell’ennesima vittima del virus tra gli addetti alle vendite dei, una delle categorie maggiormente esposte al rischio di contagio. La campagna vaccinale va a rilento e, quasi quotidianamente, spuntano nuove categorie professionali che richiedono di L'articolo proviene da Leggilo.org.

