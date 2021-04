Campania zona rossa, quali negozi restano aperti a Pasqua e a Pasquetta (Di sabato 3 aprile 2021) A partire da oggi, 3 aprile, e fino al 5 aprile, l’Italia sarà in zona rossa. Ciò significa spostamenti limitati, visite a parenti o amici una sola volta al giorno e non più di due persone e negozi o locali chiusi. Ma quali L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 aprile 2021) A partire da oggi, 3 aprile, e fino al 5 aprile, l’Italia sarà in. Ciò significa spostamenti limitati, visite a parenti o amici una sola volta al giorno e non più di due persone eo locali chiusi. MaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

TeleCapriNews : Covid, i colori delle regioni: a causa dell’indice di contagio ancora alto la Campania resta in zona rossa: Indice… - infoitinterno : Regioni in zona rossa e arancione, tre cambi di colore dopo Pasqua. Per la Campania niente da fare - manuscod : RT @Anna50732053: Questo verme ha deciso che Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Ca… - salernotoday : Mercati non alimentari ancora chiusi, la protesta: 'Dall' 8 aprile occupazione permanente delle aree”'… - Esterin62237737 : RT @Anna50732053: Questo verme ha deciso che Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Ca… -