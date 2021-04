Bologna-Inter, le formazioni ufficiali (Di sabato 3 aprile 2021) Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter, sfida che chiude la giornata pre festiva di Serie A:Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. MihajlovicInter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Contecaption id="attachment 1115589" align="alignnone" width="3000" Bologna Inter, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Ledi, sfida che chiude la giornata pre festiva di Serie A:(4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Contecaption id="attachment 1115589" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

