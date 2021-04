Bologna-Inter 0-1, sprint scudetto dei nerazzurri: +8 sul Milan (Di sabato 3 aprile 2021) Al Dall’Ara altra vittoria pesantissima dell’Inter che batte il Bologna e fa un altro passo importante verso lo scudetto. nerazzurri concreti e solidi, Lukaku ancora decisivo L’Inter di Conte batte il Bologna nella sua tana e sfrutta al meglio gli stop di Milan e Juve per fare un passo importante verso lo scudetto: + 8 sui rossoneri con una partita in meno I nerazzurri non brillano ma concretizzano le poche occasioni contro un Bologna organizzato e mai fuori partita. Lukaku sempre decisivo decide il match. La partita Inizio di gara molto equilibrato con i nerazzurri che non forzano il gioco e lasciano anche l’iniziativa agli emiliani allenati da Mihajlovic. Barrow per i padroni di casa, e ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) Al Dall’Ara altra vittoria pesantissima dell’che batte ile fa un altro passo importante verso loconcreti e solidi, Lukaku ancora decisivo L’di Conte batte ilnella sua tana e sfrutta al meglio gli stop die Juve per fare un passo importante verso lo: + 8 sui rossoneri con una partita in meno Inon brillano ma concretizzano le poche occasioni contro unorganizzato e mai fuori partita. Lukaku sempre decisivo decide il match. La partita Inizio di gara molto equilibrato con iche non forzano il gioco e lasciano anche l’iniziativa agli emiliani allenati da Mihajlovic. Barrow per i padroni di casa, e ...

