Andrea Zelletta: due aggressioni in pochi giorni “Temo per Natalia” (Di sabato 3 aprile 2021) Cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo ad Andrea Zelletta in questi ultimi giorni, dove ha subito, purtroppo varie aggressioni. Zelletta nel suo racconto tramite le Instagram storiesLui è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, stiamo parlando di Andrea Zelletta che è arrivato ad un passo dalla finale. Ma negli ultimi giorni ha rilasciato uno particolare dichiarazione su quello che sta subendo, vediamo meglio insieme cosa. Andrea Zelletta e le continue aggressioni Le parole vengono direttamente dal suo profilo ufficiale di Instagram, ed hanno lasciato tutti senza fiato. Perché Andrea Zelletta negli ultimi tempi è stato aggredito più ... Leggi su formatonews (Di sabato 3 aprile 2021) Cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo adin questi ultimi, dove ha subito, purtroppo varienel suo racconto tramite le Instagram storiesLui è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, stiamo parlando diche è arrivato ad un passo dalla finale. Ma negli ultimiha rilasciato uno particolare dichiarazione su quello che sta subendo, vediamo meglio insieme cosa.e le continueLe parole vengono direttamente dal suo profilo ufficiale di Instagram, ed hanno lasciato tutti senza fiato. Perchénegli ultimi tempi è stato aggredito più ...

Advertising

MondoTV241 : Disavventura per Andrea Zelletta: 'Tre uomini hanno tentato di derubarmi' #AndreaZelletta - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'Vogliamo diventare presto genitori': l'annuncio di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni - RPrelito : E comunque per ciò che rappresenta per Andrea che ci abbia portato Rosy Osimo >>>>Dubai Capito Zelletta? ?? #zengavo - Novella_2000 : Andrea Zelletta vittima di un'aggressione e di un tentativo di furto (VIDEO) - GiuseppeporroIt : Andrea Zelletta, attimi di paura per l'ex tronista: il preoccupante racconto dell'ex gieffino #andreazelletta… -