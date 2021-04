Vigilia di Milan-Sampdoria | le parole dei mister

(Di venerdì 2 aprile 2021) Stefano Pioli e Claudio Ranieri hanno parlato ai microfoni alladi, match della ventinovesima giornata di Serie A 20/21. La gara si disputerà sabato 3 aprile alle ore 12,30 presso lo stadio San Siro. Cosa ha detto Stefano Pioli? Il tecnico ha regolarmente partecipato alla conferenza stampa e ha fatto il punto sui disponibili, sulla corsa Champions e sulla gara. “Le responsabilità ce le siamo sempre prese con grande convinzione e fiducia. Arriva un momento decisivo, tutto quello che abbiamo fatto finora è per essere qui in questo momento. I cinque giocatori di movimento che sono rimasti stanno bene, chi è rientrato dalla Nazionale è tornato in buone condizioni, tranne Brahim Diaz che ha dei problemi. dobbiamo pensare alla gara di domani. E’ importante, difficile, contro una squadra motivata ed allenata da ...

Ultime Notizie dalla rete : Vigilia Milan

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro ilin programma ...Così il tecnico del, Stefano Pioli, alladell'anticipo delle 12.30 che vedrà domani i rossoneri sfidare la Sampdoria, primo degli ultimi dieci match della stagione. "A parte Ibrahim ...Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia dell’anticipo delle 12.30 che vedrà domani i rossoneri sfidare la Sampdoria, primo degli ultimi dieci match della stagione. “A parte Ibrahim Diaz ...SCONTRI DIRETTI 1- Il Milan ha vinto 65 dei 125 precedenti in Serie A contro la Sampdoria: completano il bilancio 30 successi blucerchiati e 30 pareggi. Questo sito utilizza cookie tecnici, per garant ...