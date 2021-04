Traffico Roma del 02-04-2021 ore 14:30 (Di venerdì 2 aprile 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Traffico rallentato sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino a Ostiense più avanti tra le uscite Appia e Tuscolana ti rallenta poi la tangenziale est tra via dei Campi Sportivi e via Salaria è ancora tra Tiburtina Portonaccio il bivio per la Roma L’Aquila il tutto verso San Giovanni un incidente rallenta il Traffico in via Cassia in prossimità di via Fabbroni all’Eur proseguono i lavori di allestimento della circuito di Formula e dalle 20:30 di questa sera e fino alle 5:30 di domattina alcune chiusure interesseranno viale dell’astronomia viale Pasteur quadrato della Concordia e via della Civiltà del Lavoro i dettagli sul sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 2 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino a Ostiense più avanti tra le uscite Appia e Tuscolana ti rallenta poi la tangenziale est tra via dei Campi Sportivi e via Salaria è ancora tra Tiburtina Portonaccio il bivio per laL’Aquila il tutto verso San Giovanni un incidente rallenta ilin via Cassia in prossimità di via Fabbroni all’Eur proseguono i lavori di allestimento della circuito di Formula e dalle 20:30 di questa sera e fino alle 5:30 di domattina alcune chiusure interesseranno viale dell’astronomia viale Pasteur quadrato della Concordia e via della Civiltà del Lavoro i dettagli sul sitopunto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c ...

