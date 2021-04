Ti ricordi… Pedro Pasculli, bomber argentino che vinse un Mondiale con Maradona ma accettò di scendere in Serie B col Lecce (Di venerdì 2 aprile 2021) Il pallone che finisce dietro le spalle di Tacconi, per la seconda volta, il Via Del Mare che esplode: il Lecce batte la Juventus e lui, Pedro Pasculli da Santa Fe si gode lo spettacolo. È la dolce primavera dell’89, inaspettata, visto che ai salentini di Carletto Mazzone toccano una dietro l’altra tutte le grandi: Roma, Milan, Juve, Lazio, Samp, Inter. Da brividi. E invece: “E invece sono stati alcuni dei pomeriggi più belli della mia vita”. Parola di Pedro, che oggi in Salento e in Italia è di casa e quelle giornate di più di trent’anni fa alla corte di Mazzone le ricorda volentieri. Quarta stagione in giallorosso per Pasculli, quella del 1988-89: “Quando sono arrivato, con Beto Barbas, ero un po’ spaesato. Il presidente Jurlano ci portava a cena ma parlava solo dialetto Leccese, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Il pallone che finisce dietro le spalle di Tacconi, per la seconda volta, il Via Del Mare che esplode: ilbatte la Juventus e lui,da Santa Fe si gode lo spettacolo. È la dolce primavera dell’89, inaspettata, visto che ai salentini di Carletto Mazzone toccano una dietro l’altra tutte le grandi: Roma, Milan, Juve, Lazio, Samp, Inter. Da brividi. E invece: “E invece sono stati alcuni dei pomeriggi più belli della mia vita”. Parola di, che oggi in Salento e in Italia è di casa e quelle giornate di più di trent’anni fa alla corte di Mazzone le ricorda volentieri. Quarta stagione in giallorosso per, quella del 1988-89: “Quando sono arrivato, con Beto Barbas, ero un po’ spaesato. Il presidente Jurlano ci portava a cena ma parlava solo dialettose, non ...

