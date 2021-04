Taiwan, treno deraglia in galleria: almeno 36 morti e 72 persone ancora intrappolate (Di venerdì 2 aprile 2021) Incidente Taiwan questa mattina. Un treno passeggeri che trasportava circa 350 persone è deragliato in un tunnel nella parte orientale di Taiwan. Il bilancio dei morti per ora è di almeno 36 persone. Le autorità locali hanno inoltre dichiarato che sono dozzine i feriti. Proseguono in queste ore le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Cosa ha provocato il deragliamento del treno? Incidente Taiwan: un treno deraglia in galleria L’incidente è avvenuto alle 9:30 ora locale (le 3:30 in Italia) a nord di Hualien, città sulla costa orientale dell’isola. Oggi, venerdì 2 aprile 2021, un treno è deragliato ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Incidentequesta mattina. Unpasseggeri che trasportava circa 350to in un tunnel nella parte orientale di. Il bilancio deiper ora è di36. Le autorità locali hanno inoltre dichiarato che sono dozzine i feriti. Proseguono in queste ore le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Cosa ha provocato ilmento del? Incidente: uninL’incidente è avvenuto alle 9:30 ora locale (le 3:30 in Italia) a nord di Hualien, città sulla costa orientale dell’isola. Oggi, venerdì 2 aprile 2021, unto ...

