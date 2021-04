Speranza spiega che con le varianti del Covid non possiamo avere zone gialle

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 2 aprile 2021) «Salvini? Non faccio mai polemica, ma penso che nessuno dovrebbe soffiare sul fuoco dell’inquietudine, del tormento di tanti italiani. Di fronte alla difesa della salute dobbiamo unire il Paese e non dividerlo, perché la battaglia è ancora complicata». In un’intervista al Corriere, il ministro della Salute Robertorisponde così alle polemiche del leader della Lega che lo accusa di aver chiuso l’Italia. «Vedo bene che un bel pezzo di Paese è in forte sofferenza», ammette il ministro. «Sono consapevole che ogni mia scelta provoca un sacrificio e che ci sono settori in grande difficoltà, per cui ritengo che sostegni economici mirati siano fondamentali. Ma la maggior parte degli italiani capisce che queste misure, per quanto costose e dolorose, sono necessarie e io le assumo con animo sereno. Tutelare la vita non è un lavoro sporco, ho giurato sulla Costituzione ...