Spaccio a Lido Tre Archi | il vano dell' ascensore rotto trasformato in un deposito della droga

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio Lido

corriereadriatico.it

... pure dentro l'ascensore l'hanno trovata, non ci sono più abusivi negli appartamenti ma lo... Dopo i blitz negli appartamenti, ascensori e cespugli non potati sono l'ultimoper veicolare ...... è da ritenersi probabile importante anello nella catena di distribuzione edi sostanza stupefacente della zona. Accompagnato negli uffici del X Distrettodi Roma, diretto da Antonino ...FERMO - Droga nell’ascensore, scatta il sequestro. L’operazione di polizia a Lido Tre Archi in via Mattarella è dei giorni scorsi ma i particolari emergono ora.L’uomo, trovato in possesso di diversa tipologia di sostanza stupefacente, è da ritenersi probabile importante anello nella catena di distribuzione e spaccio di sostanza stupefacente della zona.