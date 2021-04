Serie A, domani si gioca la 29a giornata. Il programma (Di sabato 3 aprile 2021) Vigilia di Pasqua e Serie A in campo il Sabato Santo come di consueto, con un ritorno all’antica, con tante gare alle 15.00. Dopo la pausa delle Nazionali, riparte la corsa scudetto, con il Milan che apre le danze a San Siro con la Sampdoria alle 12.30 e l‘Inter a chiudere il turno alle 20.45 a Bologna. Questo il programma completo: Milan-Sampdoria ore 12.30 Atalanta-Udinese ore 15.00 Benevento-Parma ore 15.00 Cagliari-Verona ore 15.00 Genoa-Fiorentina ore 15.00 Lazio-Spezia ore 15.00 Napoli-Crotone ore 15.00 Torino-Juventus ore 18.00 Bologna-Inter ore 20.45 Foto: Twitter Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Vigilia di Pasqua eA in campo il Sabato Santo come di consueto, con un ritorno all’antica, con tante gare alle 15.00. Dopo la pausa delle Nazionali, riparte la corsa scudetto, con il Milan che apre le danze a San Siro con la Sampdoria alle 12.30 e l‘Inter a chiudere il turno alle 20.45 a Bologna. Questo ilcompleto: Milan-Sampdoria ore 12.30 Atalanta-Udinese ore 15.00 Benevento-Parma ore 15.00 Cagliari-Verona ore 15.00 Genoa-Fiorentina ore 15.00 Lazio-Spezia ore 15.00 Napoli-Crotone ore 15.00 Torino-Juventus ore 18.00 Bologna-Inter ore 20.45 Foto: TwitterA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

