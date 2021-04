Salerno, barbiere in protesta: “Ho fame, io apro” (VIDEO) (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Io apro, ho fame”. Matteo Fortunato alza la saracinesca e con uno striscione affisso davanti alla sua Barberia “San Matteo”, situata nel quartiere Mercatello di Salerno, spiega le motivazioni del suo gesto legato alla disperazione di essere chiuso e di trovarsi in difficoltà per l’assenza del lavoro. Il barbiere è tra le categorie che in zona rossa non possono lavorare e ha deciso in maniera eclatante di fare un gesto per richiamare l’attenzione del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ricordando che le attività artigianali come la sua sono state costrette a fare investimenti per adeguarsi ai dispositivi di sicurezza e poi sono state costrette comunque a chiudere. Sulla cassa non ci sono i soldi dei clienti, ma ben nove bollette per un totale di 900 € che Matteo, chiuso ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Io, ho”. Matteo Fortunato alza la saracinesca e con uno striscione affisso davanti alla sua Barberia “San Matteo”, situata nel quartiere Mercatello di, spiega le motivazioni del suo gesto legato alla disperazione di essere chiuso e di trovarsi in difficoltà per l’assenza del lavoro. Ilè tra le categorie che in zona rossa non possono lavorare e ha deciso in maniera eclatante di fare un gesto per richiamare l’attenzione del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ricordando che le attività artigianali come la sua sono state costrette a fare investimenti per adeguarsi ai dispositivi di sicurezza e poi sono state costrette comunque a chiudere. Sulla cassa non ci sono i soldi dei clienti, ma ben nove bollette per un totale di 900 € che Matteo, chiuso ...

