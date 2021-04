Roma | quattro indagati per le minacce di morte via mail al ministro della Salute Speranza

(Di venerdì 2 aprile 2021) La ProcuraRepubblica diha disposto la perquisizione diitalianiper minaccia aggravata. I soggetti sono ritenuti responsabili di aver inviato, tra ottobre 2020 e gennaio 2021, e-dal contenuto minaccioso rivolte alRoberto. Le indagini coordinate dalla procura capitolina hanno coinvolto i militari del Reparto Operativo del Nas, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna, grazie ai quali è stato possibile individuare isoggetti di età compresa tra i 35 e i 55 anni, alcuni con precedenti analoghi a quelli che gli vengono contestati in questa occasione. Gli uomini agivano nascosti dietro indirizzi egestiti da server in ...

Mail con minacce di morte al ministro della Salute Roberto Speranza, quattro indagati: uno a Enna. Al termine di articolate indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, i militari del Reparto Operativo del Nas, nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna, hanno individuato i quattro soggetti responsabili.