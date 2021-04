Rebus Pd per il Campidoglio fra veti, primarie e alleanze (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Non si sblocca nel Pd la partita sulla corsa al Campidoglio, tra attese, veti correntizi ed equilibri di coalizione. Dopo Pasqua è attesa una nuova riunione tra il segretario Enrico Letta e i vertici cittadini del partito per definire il percorso di selezione del candidato. Il punto fermo restano le primarie, magari a giugno, come ha chiarito nei giorni scorsi l'ex premier. I dubbi riguardano chi correrà ed il rapporto con l'alleato a 5 stelle. L'altra certezza è l'indisponibilità dei dem a sostenere la ricandidatura di Virginia Raggi, alcuni nel partito auspicano che Giuseppe Conte nella sua nuova veste di giuda dei 5 stelle chieda alla sindaca un passo indietro. Difficile, vista la determinazione della Raggi e i rapporti formali tra i due. Con Nicola Zingaretti che ribadisce di voler completare il suo mandato in Regione Lazio, il nome più ... Leggi su agi (Di venerdì 2 aprile 2021) AGI - Non si sblocca nel Pd la partita sulla corsa al, tra attese, veti correntizi ed equilibri di coalizione. Dopo Pasqua è attesa una nuova riunione tra il segretario Enrico Letta e i vertici cittadini del partito per definire il percorso di selezione del candidato. Il punto fermo restano le, magari a giugno, come ha chiarito nei giorni scorsi l'ex premier. I dubbi riguardano chi correrà ed il rapporto con l'alleato a 5 stelle. L'altra certezza è l'indisponibilità dei dem a sostenere la ricandidatura di Virginia Raggi, alcuni nel partito auspicano che Giuseppe Conte nella sua nuova veste di giuda dei 5 stelle chieda alla sindaca un passo indietro. Difficile, vista la determinazione della Raggi e i rapporti formali tra i due. Con Nicola Zingaretti che ribadisce di voler completare il suo mandato in Regione Lazio, il nome più ...

