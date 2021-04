RB Leipzig vs Bayern Munich | possibili formazioni

(Di venerdì 2 aprile 2021) La corsa al titolo della Bundesliga potrebbe essere decisa quando l’RBdi Dayot Upamecano intratterrà una squadra delMonaco senza il fuoriclasse Robert Lewandowski in uno scontro campione d’incassi sabato. La partita RBvsprevede il calcio d’inizio alle 17.30 di domani sabato 3 aprile 2021. RBvs: a che punto sono le due squadre? Il Lipsia è attualmente sulla striscia di imbattibilità più lunga in Bundesliga e ha raccolto 22 punti su 24. Ilha vinto ognuna delle ultime quattro partite. Questo sarà il decimo incontro tra Lipsia ein Bundesliga. Sei dei nove precedenti sono stati con le due parti sedute nei primi ...

La corsa al titolo della Bundesliga potrebbe essere decisa quando l'RB Leipzig di Dayot Upamecano intratterrà una squadra del Bayern Monaco senza il fuoriclasse Robert Lewandowski in uno scontro ...
Tattiche di RB Leipzig – Bayern Monaco Anche Flick non cambierà strategia contro gli inseguitori più vicini al Bayern. Anche con un uomo a terra dopo il cartellino rosso al 12 'di Alphonso Davies ...