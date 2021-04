Pasqua in zona rossa, cosa si può fare e cosa no: viaggi, spostamenti e seconde case (Di venerdì 2 aprile 2021) Tutta Italia sta per entrare in semi-lockdown: da sabato 3 a lunedì 5 aprile saranno in vigore misure nazionali simili a quelle previste per le ultime vacanze natalizie. Dagli spostamenti tra regioni ai viaggi all’estero, dalle seconde case alla possibilità di muoversi all’interno del proprio Comune: ecco cosa si potrà fare e cosa no Leggi su tg24.sky (Di venerdì 2 aprile 2021) Tutta Italia sta per entrare in semi-lockdown: da sabato 3 a lunedì 5 aprile saranno in vigore misure nazionali simili a quelle previste per le ultime vacanze natalizie. Daglitra regioni aiall’estero, dallealla possibilità di muoversi all’interno del proprio Comune: eccosi potràno

Advertising

Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - repubblica : Pasqua in zona rossa, ma in tanti provano a beffare i divieti in Puglia: ecco com'è facile prenotare case sul mare… - Agenzia_Ansa : Dagli spostamenti all'asporto, le regole del nuovo decreto. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop alle visite agl… - Alessan84020438 : Oggi è finalmente l'ultimo venerdì di quaresima spero che la pasqua ci aiuti. Superiamo insieme questi giorni di no… - trinacria_10 : Questo maledetto se ne deve andare. Scuole aperte dopo Pasqua e negozi chiusi. Ma non l'ha detto la scienza... -