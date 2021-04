PA, Brunetta: con il Recovery Fund al via una nuova stagione per la pubblica amministrazione (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro per la Funzione pubblica Renato Brunetta ha ribadito l’avvio di una nuova stagione per le amministrazioni pubbliche grazie alle risorse del Recovery Fund. In un’intervista a La Stampa ha parlato delle nuove assunzioni con contratto a termine – “ma di cinque anni e finanziati dagli stessi progetti che si andranno a realizzare – e del nuovo portale per il reclutamento “fortemente innovativo”. “Procederemo con grande velocità e trasparenza”, ha assicurato. “È di due giorni fa una piccola ma significativa rivoluzione: nei concorsi pubblici basta carta e penna, saranno digitalizzati dall’inizio alla fine – ha detto Brunetta – Parallelamente è in preparazione un decreto di accompagnamento e anticipazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro per la FunzioneRenatoha ribadito l’avvio di unaper le amministrazioni pubbliche grazie alle risorse del. In un’intervista a La Stampa ha parlato delle nuove assunzioni con contratto a termine – “ma di cinque anni e finanziati dagli stessi progetti che si andranno a realizzare – e del nuovo portale per il reclutamento “fortemente innovativo”. “Procederemo con grande velocità e trasparenza”, ha assicurato. “È di due giorni fa una piccola ma significativa rivoluzione: nei concorsi pubblici basta carta e penna, saranno digitalizzati dall’inizio alla fine – ha detto– Parallelamente è in preparazione un decreto di accompagnamento e anticipazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ...

