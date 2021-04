MotoGP | Jack Miller | “Domani nelle FP3 non ci saranno le condizioni per realizzare un tempo buono”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 aprile 2021)esprime il proprio commento al termine delle prove libere del Gran Premio di Doha, secondo atto del2021. L’australiano di casa Ducati guida la classifica combinata al termine della sessione di questa sera con il crono di 1.53.145. L’alfiere della compagine di Borgo Panigale precede al termine della FP2 il nostro Francesco Bagnaia, primo nella qualifica di settimana scorsa con il nuovo record del tracciato. Il nativo di Townsville è chiamato alla rivincita nel week-end che ci apprestiamo a vivere dopo il nono posto ottenuto nel GP del Qatar. Ai microfoni di ‘SPEEDWEEK.COM’ l’ufficiale della Ducati: “Tutti gli osservatori mi hanno chiesto se mi sono ferito durante l’incidente in FP2, ma non è stato così. I miei gioielli di famiglia sono intatti”. L’ex alfiere di Pramac si è distinto in FP2 in un incredibile ...