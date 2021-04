Milan-Sampdoria, Ranieri: “Pronti per affrontare i rossoneri. Quagliarella è il nostro Ibra” (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, alla vigilia del match contro il Milan valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021, ha parlato ai microfoni di SkySport: “L’ultimo giocatore è arrivato questa mattina stanco morto, ma siamo Pronti come sempre, affrontiamo un grande Milan, la squadra che ha fatto più punti rispetto allo scorso anno e io sono contento per Pioli. Non so se il nostro campionato sia sottostimato, dipende sempre dai media, io penso a lavorare, sono pragmatico e guardo la classifica. Abbiamo fatto 26 punti all’andata, ho chiesto alla squadra di farne 26 al ritorno, sarà difficile ripetersi ma non impossibile. Gabbiadini-Quagliarella è stata la coppia principe dello scorso anno, ma quest’anno Manolo ha giocato pochissime partite così ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico della, Claudio, alla vigilia del match contro ilvalevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021, ha parlato ai microfoni di SkySport: “L’ultimo giocatore è arrivato questa mattina stanco morto, ma siamocome sempre, affrontiamo un grande, la squadra che ha fatto più punti rispetto allo scorso anno e io sono contento per Pioli. Non so se ilcampionato sia sottostimato, dipende sempre dai media, io penso a lavorare, sono pragmatico e guardo la classifica. Abbiamo fatto 26 punti all’andata, ho chiesto alla squadra di farne 26 al ritorno, sarà difficile ripetersi ma non impossibile. Gabbiadini-è stata la coppia principe dello scorso anno, ma quest’anno Manolo ha giocato pochissime partite così ...

