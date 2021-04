Mia Farrow risponde alle speculazioni sulla morte dei figli e svela le “crudeli indiscrezioni” (Di venerdì 2 aprile 2021) La speculazione mediatica non s’arresta nemmeno davanti la morte. All’accusa di aver rimosso digitalmente l’immagine della figlia Tam da una foto del 2000 che la ritraeva con Hillary Clinton, Mia Farrow risponde con uno straziante Tweet in cui racconta la sua personale verità sulla morte dei suoi tre figli. Regarding my children pic.twitter.com/ApiSeBFx9C — Mia Farrow (@MiaFarrow) April 1, 2021 Mia le chiama “crudeli indiscrezioni” sulla morte dei suoi tre figli, Tam, Lark e Thaddeus, che rappresentano per lei “una tragedia indescrivibile”. Madre di 14 ragazzi, di cui 10 adottati, Mia Farrow ritiene la famiglia il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 aprile 2021) La speculazione mediatica non s’arresta nemmeno davanti la. All’accusa di aver rimosso digitalmente l’immagine dellaa Tam da una foto del 2000 che la ritraeva con Hillary Clinton, Miacon uno straziante Tweet in cui racconta la sua personale veritàdei suoi tre. Regarding my children pic.twitter.com/ApiSeBFx9C — Mia(@Mia) April 1, 2021 Mia le chiama “dei suoi tre, Tam, Lark e Thaddeus, che rappresentano per lei “una tragedia indescrivibile”. Madre di 14 ragazzi, di cui 10 adottati, Miaritiene la famiglia il ...

Advertising

IOdonna : Mia Farrow: «Tutta la verità sulla morte dei miei tre figli» - GeorgeMctag : Assolutamente vero il punto sulle donne nere, ma cosa c'entra in un articolo su Mia Farrow? - CorkScrew12 : RT @vaux_hall: [Persino il Guardian - la Bibbia dei woke - dice che Allen v Farrow è imbarazzante] Allen v Farrow is pure PR. Why else woul… - Takoma_ : RT @vaux_hall: [Persino il Guardian - la Bibbia dei woke - dice che Allen v Farrow è imbarazzante] Allen v Farrow is pure PR. Why else woul… - mariacafagna : RT @vaux_hall: [Persino il Guardian - la Bibbia dei woke - dice che Allen v Farrow è imbarazzante] Allen v Farrow is pure PR. Why else woul… -