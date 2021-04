Mercedes in FE | si attende un regolamento definitivo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 2 aprile 2021) Non sono ancora chiari la strada e il futuro dellain FE. La scuderia tedesca infatti, vuole aspettare maggiori chiarimenti per quanto riguarda i regolamenti tecnici del mondiale. Il mondo delle gare di auto elettriche sta infatti per sviluppare nuove tecnologie per quanto riguarda le vetture. Nel 2022 si vogliono introdurre le macchine di Gen3 che sono più leggere e più potenti. La Formula E modifica il calendario delle garein FE, cosa deciderà la scuderia tedesca? Ancora non si sa. Non è arrivato un responsodellaper quanto riguarda la sua permanenza in Formula E. La casa motoristica tedesca vuole prima accertarsi su tutte le nuove regole che verranno introdotte e solo dopo deciderà del proprio futuro. Stando a una dichiarazione riportata da Motorsport.com, si ...