Matteo Renzi | a che gioco sta giocando? Segui la diretta di Millennium Live con Portanova e Lillo

Advertising

fattoquotidiano : Paolo Campinoti, l’imprenditore toscano che domenica scorsa si trovava in Bahrein insieme a Matteo Renzi, non ha so… - fattoquotidiano : 'MA RENZI VIENE?' Ma soprattutto: “Sì sarà fatto il tampone?”. Quello di ieri doveva essere il giorno del voto sull… - fattoquotidiano : Il termine va di moda – Matteo Renzi ne aveva parlato con il principe saudita Mohammed bin Salman – e quindi Matteo… - EnricoFurlan3 : RT @fattoquotidiano: Matteo Renzi: a che gioco sta giocando? - FedericoQuadrel : Ci deve essere un fraintendimento di fondo tra il concetto 'rinascimento' e chi si chiama 'Matteo' e fa il leader d… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi

I duedella politica nostrana,e Salvini , ne hanno fatto recente sfoggio. Il leader di Italia Viva ha vaticinato il prossimo Rinascimento in Arabia Saudita, presso la corte del principe ...... in testa Giorgia Meloni e Giuseppe Conte con il 36%, poi Enrico Letta 33%,Salvini 29%, Luigi Di Maio 19%, Carlo Calenda 18%, Silvio Berlusconi 17% eall'11%. Ministri del ...Stiamo lavorando per un percorso che rimetta al centro i cittadini, e non solo la finanza, la burocrazia, e i fallimenti di Bruxelles”. Mi piace molto l’idea di Matteo Salvini a proposito di rinascime ...L’ars retorica, anzitutto politica, spesso pecca di disinvoltura e approssimazione svuotando le parole di significato ...