Il singolo di Miley Cyrus “Angels like you” in radio dal 9 aprile

(Di venerdì 2 aprile 2021) Da venerdì 9entrerà in rotazionefonicayou, il nuovodella popstar internazionale, estratto dall’album Plastic Hearts (RCA Records/Sony Music) e già disponibile in digitale. Il video ufficiale del brano, già disponibile online, è stato girato il 7 febbraio in occasione della sua esibizione al Super Bowl, il primo grande evento live statunitense conforme ai protocolli di sicurezza Covid-19, a distanza di quasi un anno dall’inizio della pandemia.Il pubblico era infatti composto da operatori sanitari completamente vaccinati, persone che hanno combattuto in prima linea contro il virus.– PhotoCredit: © Mick Rockyou di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : singolo Miley

BlogSicilia.it

Esce venerdì 9 aprile Angels Like You diCyrus, il nuovoestratto dall'album Plastic Hearts. Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica dalla prossima settimana ma è già in digital download e in streaming. Già ...Le parole di"Il 7 febbraio 2021, quasi un anno dopo la cessazione delle attività causata dal Covid - 19, è stato registrato questo video al primo concerto di grandi dimensioni da quando la ..."Angels like you" contiene anche un appello legato al Covid-19. Guarda le foto più belle della carriera della provocatoria artista lanciata da "Hannah Montana" ...Da venerdì 9 aprile entrerà in rotazione radiofonica “Angels like you”, il nuovo singolo di Miley Cyrus, già disponibile in digitale.