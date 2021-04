Il lockdown, specie se lungo, non aiuta a sconfiggere il Covid: uno studio spiega perché (Di venerdì 2 aprile 2021) . Dopo più di un anno di chiusure a singhiozzo e restrizioni improvvise, uno studio pubblicato dal Centre for Economic Policy Research, rilanciato dal Messaggero in queste ore, s’interroga proprio sull’effettiva efficacia della clausura coatta imposta al mondo dalla pandemia. Il report parte allora da due domande fondamentali: il lockdown davvero serve a combattere il Covid? E per funzionare come formula anti-contagio, quanto deve durare? Ebbene, lo studio risponde ai due interrogativi che chiunque di noi si è posto nelle lunghe, interminabili, giornate casalinghe. Vediamo nel dettaglio le risposte. lockdown e Covid: uno studio analizza gli effetti delle restrizioni sul virus Certo intimidisce leggere il responso dello studio curato da Patricio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) . Dopo più di un anno di chiusure a singhiozzo e restrizioni improvvise, unopubblicato dal Centre for Economic Policy Research, rilanciato dal Messaggero in queste ore, s’interroga proprio sull’effettiva efficacia della clausura coatta imposta al mondo dalla pandemia. Il report parte allora da due domande fondamentali: ildavvero serve a combattere il? E per funzionare come formula anti-contagio, quanto deve durare? Ebbene, lorisponde ai due interrogativi che chiunque di noi si è posto nelle lunghe, interminabili, giornate casalinghe. Vediamo nel dettaglio le risposte.: unoanalizza gli effetti delle restrizioni sul virus Certo intimidisce leggere il responso dellocurato da Patricio ...

