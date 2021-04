Il leghista Donina positivo | un altro deputato in quarantena

(Di venerdì 2 aprile 2021) Un, unin. Tre onorevoli invece dovranno produrre un tampone negativo per poter rientrare dopo la pausa di Pasqua. Per ora i numeri dell'ultimo caso di positività al ...

Il positivo è ilGiuseppe, che al telefono racconta: "Martedì ho partecipato ai lavori della Camera, non avevo alcun sintomo. Poi la sera ho avvertito un po' di malessere, qualche ...Roma - Il deputatoGiuseppeè risultato positivo al Covid - 19 . "Martedì ho partecipato ai lavori della Camera, non avevo alcun sintomo - ha detto il parlamentare - . Poi la sera ho avvertito un po' di ...Roma - Il deputato leghista Giuseppe Donina è risultato positivo al Covid-19. "Martedì ho partecipato ai lavori della Camera, non avevo alcun sintomo - ha detto il parlamentare ...“Sì sono positivo, ho già trasmesso tutto alla Camera”. Così Giuseppe Cesare Donina, deputato della Lega, conferma di essere positivo al Covid 19 parlando al telefono con l’Ansa. Un bel problema per i ...