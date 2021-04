Il festino in casa Juventus, il web si scatena: la chiamata ai Carabinieri di Conte, De Laurentiis e Cairo [FOTO] (Di venerdì 2 aprile 2021) Continua a far discutere in casa Juventus il festino organizzato da McKennie che potrebbe portare pesanti conseguenze. Il club bianconero deve fare i conti anche con problemi fuori dal campo, la stagione non può essere considerata di certo all’altezza: in campionato il distacco dall’Inter che guida la classifica è molto pesante, mentre in Champions League è stata eliminata da una squadra inferiore come il Porto. L’arrivo dello statunitense è stato sicuramente azzeccato, il centrocampista è stato sempre uno dei migliori quando chiamato in causa e la dirigenza ha deciso di confermarlo anche per la prossima stagione. McKennie è stato però autore di una ‘bravata’ che potrebbe portare conseguenze. Il retroscena sul festino alla Juventus: “tutti senza mascherina e taxi con a bordo ragazze” Le ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 aprile 2021) Continua a far discutere inilorganizzato da McKennie che potrebbe portare pesanti conseguenze. Il club bianconero deve fare i conti anche con problemi fuori dal campo, la stagione non può essere considerata di certo all’altezza: in campionato il distacco dall’Inter che guida la classifica è molto pesante, mentre in Champions League è stata eliminata da una squadra inferiore come il Porto. L’arrivo dello statunitense è stato sicuramente azzeccato, il centrocampista è stato sempre uno dei migliori quando chiamato in causa e la dirigenza ha deciso di confermarlo anche per la prossima stagione. McKennie è stato però autore di una ‘bravata’ che potrebbe portare conseguenze. Il retroscena sulalla: “tutti senza mascherina e taxi con a bordo ragazze” Le ...

Advertising

StampaTorino : Festino da 20 persone a casa Mckennie con Dybala e Arthur, violate le norme anti Covid - forumJuventus : Juve, si valuta esclusione in vista del Derby per Dybala, Arthur e McKennie ?? - CalcioWeb : Arrivano nuove reazioni sul festino organizzato da #McKennie: il web si è scatenato con la @juventusfc - juventina____ : Mi dicono che ad avvisare le forze dell’ordine del festino o festa, chiamatela come volete , in casa di Mckeney sia… - scacco_matt0 : RT @_Bitw_n_10: allora, raga giuro che a sto giro sono serissimo, mi hanno mandato un video su telegram riguardante gli altri giocatori coi… -