I Soliti Ignoti | Giulia De Lellis stupisce tutti | la reazione del web

(Di venerdì 2 aprile 2021) Aifa la sua comparsa, come concorrente,De: l’influencer si presenta in sordina ma poi spiazzaquanti. Web impazzito per lei. Il pubblico non c’è.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

AnCatDubh8 : @ThatEricAlper Philadelphia Schindler's List Il cacciatore Colazione da Tiffany A qualcuno piace caldo I soliti ignoti - framiriello : @paceebestemmie Era ai soliti ignoti ahaha - pablo_espejel : RT @projectionistw: 'I soliti ignoti', Mario Monicelli (1958). - ASusy52 : Ho visto Giulia ai soliti ignoti e devo dire di una bellezza!!!!!!! Sembrava la ragazza di U&D, devo dire che senz… - minovr69 : @M0rd1cch10 Quella che c'era a I soliti ignoti. -

Ultime Notizie dalla rete : Soliti Ignoti

L'influencer dimezza i 158mila euro per mandar via quattrosbagliati. Ma è quando sceglie di usare il 'binocolone' - riducendo ancora il gruzzolo messo da parte - che sbotta ironicamente: ' Ma ...Amadeus fa una battuta a: 'Per avere qualche follower in più mi tocca pubblicare foto del mio cane' E' stata Giulia De Lellis l'ospite di Amadeus nella puntata di- Il ritorno andata in onda oggi, ...Giulia De Lellis è stata una delle concorrenti vip del programma di Amadeus su Rai 1 “I soliti ignoti”; durante il quiz a premi, l’influencer italiana seconda solo a Chiara Ferragni, è riuscita a ...Giulia De Lellis sorprende il pubblico ai Soliti Ignoti e vince 30mila euro. Tanti i complimenti ricevuti dopo la messa in onda.