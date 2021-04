Hive Mars | a Bari una tesi sull’architettura marziana

Advertising

17/03/2021 Architettura. Il progetto di un insediamento, di classe ibrida, sulla superficie marziana, la prima tesi di laurea svolta in Italia sul tema della Space Architecture Sei studenti del Politecnico di Bari, di cui due di Sarajevo, si laureano in architettura con un progetto di ...La tesi prende il tiolo dal nome del villaggio che si potrebbe realizzare: '' (alveare marziano), dovuto alla conformazione geologica del sottosuolo a nido d'ape' del luogo prescelto per l'...BARI, 16 MAR - Sei studenti del Politecnico di Bari si sono laureati in architettura con un progetto di ricerca su un primo insediamento dell'uomo su Marte. La tesi prende il tiolo dal nome del villag ...