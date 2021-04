Haaland, Dortmund contro Raiola: è bufera (Di venerdì 2 aprile 2021) Dortmund (Germania) - Il futuro di Erling Haaland sta diventando una telenovela. Nei giorni scorsi il procuratore dell'attaccante norvegese, Mino Raiola , ed il padre del giocatore erano stato ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021)(Germania) - Il futuro di Erlingsta diventando una telenovela. Nei giorni scorsi il procuratore dell'attaccante norvegese, Mino, ed il padre del giocatore erano stato ...

Advertising

footmercato : Erling Haaland a tranché ! - sportli26181512 : #Haaland, #Dortmund contro #Raiola: è bufera: Mentre l'agente ed il padre dell'asso norvegese volano in Inghilterra… - real_Maxy23 : @musagete10 @Vergara1899 Quelli sono abituati, il Dortmund è un supermercato... Detto ciò, quel maiale fa sempre pi… - LuigiBevilacq17 : RT @tancredipalmeri: Raiola sempre davanti a tutti, ma soprattutto davanti ai giornalisti. I sapientoni che “no Haaland quest’estate non v… - InfiltradaF : RT @tancredipalmeri: Raiola sempre davanti a tutti, ma soprattutto davanti ai giornalisti. I sapientoni che “no Haaland quest’estate non v… -