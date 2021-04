Ginnastica ritmica, Sofia Cup dal 4 al 6 aprile: le azzurre al via del torneo di Pasqua (Di venerdì 2 aprile 2021) Le azzurre della Ginnastica ritmica sono ancora di scena in Bulgaria per la Sofia Cup, il torneo internazionale di Pasqua che sarà teatro dei piccoli attrezzi dal 4 al 6 aprile. Presenti le individualiste Sofia Maffeis ed Eleonora Tagliabue tra le senior, mentre tra le junior ecco Viola Sella e Alice Taglietti. Ci sarà spazio anche per la squadretta junior azzurra formata da Chiara Badii, Alice Capozucco, Lorjen D’Ambrogio, Martina Lamberti, Ginevra Pozzato e Gaia Pozzi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Ledellasono ancora di scena in Bulgaria per laCup, ilinternazionale diche sarà teatro dei piccoli attrezzi dal 4 al 6. Presenti le individualisteMaffeis ed Eleonora Tagliabue tra le senior, mentre tra le junior ecco Viola Sella e Alice Taglietti. Ci sarà spazio anche per la squadretta junior azzurra formata da Chiara Badii, Alice Capozucco, Lorjen D’Ambrogio, Martina Lamberti, Ginevra Pozzato e Gaia Pozzi. SportFace.

