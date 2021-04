Gessi rossi, quando si capirà che ambiente e lavoro devono andare di pari passo? (Di venerdì 2 aprile 2021) In questi giorni è stato pubblicato il secondo Rapporto della Commissione Parlamentare Ecomafie, presieduta da Stefano Vignaroli, sulla nota questione dei “Gessi rossi”, un rifiuto realizzato mescolando i residui di due diverse produzioni: le marmettole della provincia di Carrara e i fanghi rossi della provincia di Grosseto. La miscela acida di Acido Solforico e di Solfato di Ferro, rifiuto della produzione del Biossido di Titanio nello stabilimento della società Venator Italy Srl (ex Tioxide Europa srl), nel comune di Scarlino (GR), viene neutralizzato con Carbonato di Calcio (CaCO3) e con Idrato di Calcio (Ca(OH2)) proveniente dalle cave di marmo di Carrara e da questa neutralizzazione si origina il rifiuto denominato “gesso rosso”. Il processo produttivo del biossido di titanio genera enormi quantità di Gessi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) In questi giorni è stato pubblicato il secondo Rapporto della Commissione Parlamentare Ecomafie, presieduta da Stefano Vignaroli, sulla nota questione dei “”, un rifiuto realizzato mescolando i residui di due diverse produzioni: le marmettole della provincia di Carrara e i fanghidella provincia di Grosseto. La miscela acida di Acido Solforico e di Solfato di Ferro, rifiuto della produzione del Biossido di Titanio nello stabilimento della società Venator Italy Srl (ex Tioxide Europa srl), nel comune di Scarlino (GR), viene neutralizzato con Carbonato di Calcio (CaCO3) e con Idrato di Calcio (Ca(OH2)) proveniente dalle cave di marmo di Carrara e da questa neutralizzazione si origina il rifiuto denominato “gesso rosso”. Il processo produttivo del biossido di titanio genera enormi quantità di...

