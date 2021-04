Focolaio in Nazionale, in tutto 8 contagiati: anche De Rossi e Vialli. E i club di Serie A tremano (Di venerdì 2 aprile 2021) Ben otto contagiati nel ritiro della Nazionale azzurra , e ora mezza Serie A si preoccupa per il pericolo Focolaio. Con il campionato che riprende domani, finora tra i calciatori c'è solo un positivo ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Ben ottonel ritiro dellaazzurra , e ora mezzaA si preoccupa per il pericolo. Con il campionato che riprende domani, finora tra i calciatori c'è solo un positivo ...

capuanogio : ???? Secondo la ricostruzione de #IlMessaggero (che cita anche i nomi) il focolaio sviluppatosi in nazionale avrebbe… - Gazzetta_it : Allarme #serieA: #Bonucci positivo dopo i 5 membri dello staff Italia. Ma domani si gioca - betta941 : RT @_SimoTarantino: Pensate tifare juve, urlare al gombloddo dopo il rinvio di Inter-Sassuolo per un focolaio all'Inter e ora chiedere il r… - paolodrosio : RT @CalcioFinanza: Focolaio Nazionale, anche Vialli e De Rossi positivi - steprincipino8 : @Adri_JUVE @mirkonicolino Purtroppo no perché non c’è il famoso rischio focolaio di sta minchia...per quello che in… -